ЦСКА в рамках четвертого тура РФПЛ в родных стенах уступил казанскому «Рубину». Встреча завершилась победой подопечных Курбана Бердыева со счетом 1:2.

Армейцы неудачно начали встречу, пропустив уже на 2-й минуте. Ошибкой голкипера ЦСКА Ильи Помазуна воспользовался Жонатас. Он же спустя восемь минут оформил дубль.

ЦСКА сократил отставание в счете на 13-й минуте. Голом отметился защитник армейцев Георгий Щенников.

Во втором тайме москвичи владели территориальным преимуществом, однако ближе к голу были казанцы, которые действовали на контратаках. Несмотря на усилия футболистов, счет остался неизменным.

Это поражение для ЦСКА стала вторым в текущем сезоне. После четырех туров в активе армейцев и казанцев по шесть очков.

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