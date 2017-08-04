В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. ЦСКА за право сыграть в групповом этапе турнира сразится со швейцарским «Янг Бойз».

Первые матчи раунда плей-офф пройдет 15/16 августа, ответные — 22/23 августа.

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов ЦСКА обыграл афинский АЕК. Московские армейцы победили в гостях со счетом 0:2 и в родных стенах — со счетом 1:0.

Благодаря поражениям киевского «Динамо», «Аякса» и «Виктории» московские армейцы попали в корзину сеянных команд.

Добавим, что в групповом раунде Лиги чемпионов примет участие «Спартак», завоевавший в прошлом сезоне чемпионский титул.