В матче четвертого тура РФПЛ «Зенит» на своем поле разгромил московский «Спартак». Встреча завершилась со счетом 5:1.

«Зенит» вышел вперед на 36-й минуте — отличился Александр Кокорин. В концовке первого тайма Александр Ерохин удвоил преимущество.

На 57-й минуте Доменико Кришито отправил третий мяч в сетку ворот «Спартака», а спустя шесть минут Далер Кузяев довел счет до неприличного.

«Спартак» сумел отквитать один мяч усилиями Квинси Промеса, который реализовал пенальти. За 13 минут до конца матча грубую ошибку допустил голкипер Артем Ребров, фактически забив в собственные ворота.

В концовке матча между футболистами «Спартака» и «Зенита» произошла стычка. В результате с поля были удалены Луис Адриану и Игорь Смольников.

«Спартак» потерпел первое поражение в текущем сезоне. В свою очередь, «Зенит» одерживает четвертую победу кряду и делит первую строчку в турнирной таблице с «Локомотивом».