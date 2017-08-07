71% компаний рассчитывает на улучшение ситуации в российской экономике. Это самый высокий показатель за последние два года, о чем свидетельствуют результаты барометра предпринимательской уверенности Ernst & Young (EY), с которым ознакомились «Известия». Участие в опросе приняли топ-менеджеры российского крупного и среднего бизнеса. Примечательно, что в рост мировой экономики при этом верят всего 56% респондентов. Позитивный настрой российских предпринимателей связан с улучшением макроэкономической ситуации в стране и качественным развитием бизнеса, который ожидает новые сделки слияния и поглощения (M&A), а также внедрение технологических инноваций.

EY регулярно опрашивает топ-менеджеров крупнейших мировых компаний об их ожиданиях. В марте–апреле участниками опроса стали более 2,3 тыс. управленцев из 45 стран, в числе которых около 50% исполнительных директоров, финансовых директоров и других руководителей высшего звена. «Известия» ознакомились с выводами российской части исследования.

Отмечая признаки глобального экономического роста, респонденты ожидают подъема и российской экономики, указано в материалах EY. «Результаты опроса показывают резкое увеличение количества руководителей, считающих, что ситуация улучшается как в мире, так и в России», подчеркивают эксперты. В апреле 2017 года 71% менеджеров оценили состояние российской экономики как улучшающееся — и это рекордное значение за два года. В апреле прошлого года таких «оптимистов» было всего 3%. При этом менеджеры позитивнее оценивают перспективы именно российской экономики. В улучшение ситуации в глобальной экономике верят всего 56% (против 26% годом ранее).

Подобные настроения топ-менеджеров положительно сказываются и на инвесторах , которые говорят о готовности к росту прибыли в 2017 году на всех рынках. Важными факторами улучшения настроений в корпоративном секторе являются ожидание крупных сделок M&A и внедрение технологических инноваций, указывают эксперты EY.

— В России мы отмечаем позитивный настрой, связанный с ожиданиями в отношении будущего. Большинство респондентов уверены в том, что в ближайшие годы нас ждет политическая и экономическая стабильность . Подобное мнение участников опроса обусловлено динамикой цен на нефть и укреплением рубля. Да и компании привыкли работать в условиях санкций и выработали свои стратегии устойчивого роста, — прокомментировал «Известиям» результаты исследования партнер EY, руководитель практики консультационных услуг по сделкам в СНГ Алексей Иванов.

«ОПОРА России» проводит собственный мониторинг настроений малого и среднего бизнеса, напомнил президент организации Александр Калинин. Согласно данным за второе полугодие, показатели настроений бизнеса достигли максимумов за два года — что соответствует выводам EY.

— Оптимизм у бизнеса есть, но пока он фрагментарен . Деловая уверенность сильно отличается по отраслям, размерам компаний и регионам, — указал он, отметив, что «локомотивами роста» сегодня являются производство и микробизнес по предоставлению услуг, а также 30 регионов России с наиболее оптимистично настроенными предпринимателями, среди которых Тюмень, Тула, Москва, Татарстан.

При этом спад продолжается в строительстве и торговле. Впрочем, сложности в отдельных отраслях, связанные с падением спроса и снижением реальных располагаемых доходов населения, вынуждают предпринимателей менять бизнес и осваивать новые ниши.

— Применение передовых технологий становится для бизнеса вопросом жизни и смерти. Сейчас для малого и среднего бизнеса открываются новые возможности, связанные прежде всего с подрядами госкомпаний, экспортом и переработкой продуктов питания. Эти сегменты растут очень быстро, — рассказал Александр Калинин.

По мнению аналитика «Финама» Алексея Коренева, наблюдающееся улучшение настроений бизнеса — это во многом эффект «низкой базы», ведь ситуация еще два года назад была близка к кризисной.

— И бизнес, и рядовой потребитель видят, что не произошло обвала финансовой системы страны, чего так опасались в первые месяцы кризиса. Наблюдается рост импортозамещения, пусть осторожно, но в страну начали возвращаться деньги иностранных инвесторов, стабилизировался курс рубля, понизилась инфляция, начал приходить в себя рынок труда, по определенным отраслям экономики стали появляться признаки оживления, — пояснил эксперт.

Восстановление российской экономики в первом квартале 2017 года продолжилось. По данным Росстата, годовой прирост ВВП ускорился до 0,5% после 0,3% кварталом ранее. При этом промышленное производство в апреле достигло 2,9% — это максимальный уровень с начала 2015 года. По прогнозу Минэкономразвития, прирост ВВП по итогам года составит 2%, по прогнозу ЦБ РФ — 1,3–1,8%. При этом президент поставил перед правительством задачу ускорения годовых темпов роста экономики до уровней выше среднемировых — то есть выше 3%.