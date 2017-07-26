Возможное расширение санкций США больше навредит американскому президенту Дональду Трампу, бизнесу и энергобезопасности ЕС, чем России. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«Если посмотреть на эти санкции, то здесь, скорее, они сильнее повлияют на президента США, потому что значительно ограничивают полномочия президента в рамках того законопроекта, который сейчас будет рассматриваться в сенате», — сказал он журналистам в среду, 26 июля.

Министр также отметил, что сейчас видит серьезное давление на европейские компании со стороны американских властей.

«Идет прямой удар по бизнес-интересам европейских компаний. Причем даже зачастую внутри самой Европы — по вопросам энергетической безопасности Европы», — сказал он.