Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что санкции США против РФ помогли российской экономике обратить внимание на свои внутренние проблемы, а проводимая торгово-экономическая политика вернула экономику РФ в фазу активного роста.

«Экономическая и торговая политика обратила свое внимание на те внутренние проблемы, которые у нас есть. И это как раз заслуга тех действий, которые в экономической политике предпринимались в последние несколько лет», –– сообщил Орешкин. Об этом передает «РИА Новости».

Напомним, отношения России и Запада заметно ухудшились на фоне ситуации вокруг Крыма и Украины. В 2014 году США и ЕС приняли ограничительные меры против целых секторов российской экономики.