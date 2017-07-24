Рост экономики России в 2017 году составит 1,4%, говорится в июльском обновлении бюллетеня «Перспективы развития мировой экономики» Международного валютного фонда (МВФ).

Фонд подтвердил прогноз о росте ВВП на уровне 1,4%, сделанный в апреле.

ВВП РФ в 2018 году также вырастет, по мнению МВФ, на 1,4%. По итогам прошлого года фонд оценивал снижение российского ВВП в 0,2%.

В текущем году фонд также подтвердил прогнозы роста мирового ВВП на уровне 3,5%, а в следующем году — 3,6%. По итогам 2016 года рост мировой экономики составил, по оценке фонда, 3,1%.

«Экономика Российской Федерации, по прогнозу, будет постепенно восстанавливаться в 2017 году, в соответствии с апрельским прогнозом», — цитирует сайт «Комсомольской правды» текст июльского бюллетеня.

Базовая инфляция значительно снизилась в странах с формирующимся рынком, в том числе в России, уточняется в документе.

МВФ ожидает роста на 1,7% в экономиках стран СНГ в этом году. В 2018 году он должен вырасти до 2,1%, что также соответствует апрельским прогнозам. ВВП государств — членов СНГ без учета России в 2017 и 2018 годах будет расти темпами на уровне 2,5% и 3,5% соответственно.

При этом отмечается снижение роли США в качестве источника роста мировой экономики. Прогноз для США в июльской версии бюллетеня «Перспективы развития мировой экономики» подтверждает оценки из странового отчета, сделанные в июне, — в 2017 и 2018 годах подъем на 2,1%. Апрельские ожидания фонда, составлявшие 2,3% и 2,5% соответственно, не оправдались.