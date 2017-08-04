Если новые предложения по защите предпринимателей сначала превратятся в законодательную инициативу, а затем станут законом, будут наблюдаться улучшение предпринимательского климата и рост экономики примерно на 1–1,5%, заявил в разговоре с «Известиями» директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по инвестиционным программам развития Дальнего Востока потребовал, чтобы количество внеплановых проверок предпринимателей в России было сокращено — не более 30% от плановых, а также предложил запретить следственным органам изъятие серверов и жестких дисков при проведении следственных действий на предприятиях.

Президент также заявил, что предприниматели должны освобождаться из-под стражи, если правоохранительные органы не ведут активных следственных действий, и поручил проработку этого вопроса Генпрокуратуре и Верховному суду. Кроме того, по словам главы государства, бизнес-объединения должны получить право защищать интересы своих членов в суде.

«Это даст возможность проводить различные технологические перестроения, что крайне важно сейчас для нас — сейчас нам нужен не просто рост экономики, а технологические прорывы, управленческие. Много благотворных ситуаций появится, если эти предложения действительно будут приняты», — отмечает Остапкович.

По его словам, президент говорил о необходимости подобных мер с майских указов 2012 года. Однако пока наблюдается торможение процесса «на каком-то уровне», кроме того, СКР является одним из важных регуляторов экономической деятельности и может возбудить любые процессы, поясняет эксперт.

«Нам нужно менять ментальность в этом направлении, создавать благоприятный предпринимательский климат, и только тогда мы сможем выйти на акцентированный рост — хотя бы сравнимый с мировым. Изменение предпринимательского климата — это один из основных вопросов создания потенциального и акцентированного экономического роста. А без этого продолжится позитивная стагнация — рост идет, но его темп медленнее, чем мировой», — говорит Остапкович.

Для бизнес-объединений не станет проблемой защищать своих членов в суде: даже если они к этому пока не готовы, то перестроятся — вопрос буквально одного квартала, уверен эксперт.

«Но готова ли система, готовы ли суды к этому? Здесь у меня есть определенные сомнения. Главное здесь — политическая воля», — заключает специалист.