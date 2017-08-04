Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях. Компанию России в законе составляют Иран, Северная Корея и «иные угрозы», под которыми в основном понимается терроризм. Удивительно, что американцы не включили в этот список вирус Эбола. Все-таки трудно применять санкции против бацилл и вирусов. Да и эпидемия поутихла. Ирония состоит в том, что с любой из перечисленных проблем США вряд ли справятся без сотрудничества с Россией. Поэтому первое впечатление от прочтения закона — это автоматная очередь себе в ногу.

Впрочем, санкции — это надолго, и воспринимать их нужно крайне серьезно. Цель санкций — изменить внешнюю политику России и ее государственность. Украина, Сирия, «агрессивная политика в Европе и Евразии», вмешательство в выборы и другие «грехи» здесь тесно увязаны с уже привычными правами человека и демократией. В нынешних условиях отмена санкций и самостоятельная политика России несовместимы.

Можно ли добиться новым законом поставленных американцами целей? Вряд ли. Они наверняка дадут обратный эффект. США окончательно теряют Россию в качестве партнера в решении многих проблем своей собственной безопасности. Объявляя Москву на уровне законодательства врагом, трудно ожидать от нее каких-либо компромиссов. Скорее, Кремль проявит чудеса изобретательности, адаптируясь к новым условиям, но не пойдет на попятную. Тем более что компромиссы в отдельных вопросах санкции не отменяют. Мы хорошо знаем это по опыту поправки Джексона–Веника.

Фанатам Дональда Трампа в России тоже нужно расстаться с иллюзиями. Россия для него — второстепенный вопрос. Позитивные сигналы Владимиру Путину он уже послал. Любые шаги сверх того потребуют серьезных затрат политического капитала. И это при том, что отдача от них совсем не очевидна. Трамп не будет рисковать ради России. Своей подписью под законом он по сути закрыл для себя вопрос. Принципиальных изменений не будет. Что, конечно, не отменяет челночной дипломатии в будущем и хороших личных отношений двух президентов.

Что делать России? Симметричный и зеркальный ответ американцам вряд ли возможен. Хотя бы потому, что российский и американский подходы к санкциям принципиально отличаются. Для американцев — это системный и всеобъемлющий закон, глубоко проработанный с правовой, идеологической и даже философской точки зрения. Для России — это пока, скорее, ситуативная импровизация, пока еще слабо выстроенная в виде конкретной доктрины. Трудно представить себе, чтобы российские санкции были бы направлены на смену политического режима в США. В этом отношении Москва справедливо остается последовательным противником вмешательства во внутренние дела.

Отвечать американцам по-американски неразумно и потому, что их собственные санкции против России дают прямо противоположный эффект. Громко стучать кулаком по столу приятно. Но это лишь укрепляет позиции русофобов в США, а значит, «жесткий ответ» России тоже будет иметь прямо противоположный результат: Америка будет становиться еще более антироссийской.

Альтернатива — умная и гибкая политика, во главе которой — собственные прагматичные интересы развития и безопасности, а не красота позы и жеста. России придется заново учиться играть вдолгую. Когда внешнеполитическое давление становится прописанным долгосрочным фактором, впору мыслить и действовать стратегически. Мы показали себя мастерами тактики. Но одним тактическим мастерством в новых условиях успеха не добиться.

Лучшее средство против санкций — наша внутренняя устойчивость, главенство закона, эффективные экономика и институты управления, ответственное гражданское общество. Нам никуда не деться от наших собственных проблем. Закручиванием гаек и строительством заборов их не решить. Умный ответ России на санкции — это внутриполитическая задача развития нашего собственного государства. При всем мастерстве наших дипломатов отношения с США, да и с миром в целом выходят за рамки внешней политики. Упустив момент своего внутреннего развития, мы лишь позволим санкциям и другим недружественным мерам вытеснить нас на обочину.

Сегодня громко раздаются голоса о том, что американцам нужно отомстить, демонстративно выйти из договора об РСМД или разорвать оставшиеся соглашения. Наверное, это даст возможность самоутвердиться. Но вряд ли укрепит нашу безопасность или позволит сэкономить и так ограниченные ресурсы. Каждый такой шаг должен быть тщательно взвешен и обдуман.

Тем более нужно отказаться от соблазна разорвать с американцами деловые, гуманитарные, научные связи. Пусть некоторые конгрессмены и вчерашние пламенные коммунисты из Восточной Европы продолжают «бить в набат» и бороться с «российской пропагандой». Она не нужна нам самим. Требуются долгосрочные инвестиции в честный и непредвзятый диалог с американским обществом. Сюда относятся и парламентские связи с конгрессом. Отменять санкции будут там же, где их инициировали. Выход за пределы привычного взаимодействия на уровне президентов — важная задача американской политики России.

Автор — политолог, программный директор Фонда клуба «Валдай»

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