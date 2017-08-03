Сенатор США от Республиканской партии Джон Маккейн считает, что обеспокоенность американского президента Дональда Трампа по поводу подписанного им закона о введении новых санкций в отношении России «неудивительна, хотя и неуместна».

«Озабоченность, озвученная в заявлении президента в связи с подписанием закона, едва ли удивляет, но она неуместна», — резюмировал Маккейн, его слова приводит «Федеральное агентство новостей».

Сенатор также подчеркнул, что США будут привлекать страны к ответственности за «агрессивное и дестабилизирующее поведение», которое угрожает национальным интересам страны, а также интересам союзников и партнеров США.