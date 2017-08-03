Президент США Дональд Трамп высказал мнение о том, что новый закон США о санкциях подтолкнет Россию, Китай и КНДР к сближению.

«Ограничивая гибкость исполнительной власти, этот закон затрудняет США заключение хороших сделок ради народа Америки и еще больше сближает Китай, Россию и Северную Корею», — говорится в одном из заявлений американского президента.

Ранее стало известно о том, что Дональд Трамп подписал закон о санкциях против РФ, Ирана и КНДР, который ранее был принят подавляющим большинством членов конгресса.