Москва ответит на враждебные выпады, включая высылку США дипломатов и захват дипсобственности, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

«Естественно, сохраняем за собой право и на другие контрмеры», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР.

При этом пресс-служба Белого дома распространила два заявления, в которых президент критикует документ и объясняет, почему он всё же подписал его.