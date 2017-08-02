В Белом доме заверили, что президент США Дональд Трамп в полной мере поддерживает и гарантирует со своей стороны неукоснительное исполнение подписанного им сегодня закона о введении новых санкций в отношении России, КНДР и Ирана.

По словам официального представителя президентской администрации Сары Сандерс, глава государства отдает себе отчет в том, что закон утвержден конгрессом, причем подавляющим большинством голосов, он успешно прошел слушания и в палате представителей, и в сенате.

На традиционном брифинге пресс-службы Белого дома Сандерс ответила на сильно волновавший журналистов вопрос: не общался ли президент США со своим российским коллегой Владимиром Путиным до подписания санкционного закона? По словам представителя администрации Трампа, такого общения не было.

Вопрос возник неслучайно: Трамп не только заметно тянул с подписанием документа, но и допустил несколько высказываний, свидетельствовавших о его неоднозначном отношении к закону. Главный камень преткновения был известен изначально — это пересмотр президентских полномочий по принятию единоличного решения об отмене санкций. Теперь, согласно новому закону, глава Белого дома сможет только выносить свои предложения на обсуждения в конгресс.

Как сообщали «Известия», госсекретарь США Рекс Тиллерсон признал, что они с президентом оба «не в восторге» от нового закона, но вынуждены принять его как неизбежный, поскольку документ получил колоссальную поддержку среди конгрессменов.

Подобные заявления вызвали сомнения в конгрессе: так, лидер демократического меньшинства Нэнси Пелоси публично поделилась своими подозрениями по поводу того, что Трамп может «продолжать поощрять и вознаграждать агрессию Владимира Путина» вопреки действию нового закона.