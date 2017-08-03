Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что новые санкции против России являются частью долговременной программы давления.

По его словам, «Россия предлагала тысячи вариантов для сохранения и улучшения отношений между РФ и США», однако «каждый раз в Вашингтоне находят «повод» для нагнетания напряженности».

«Фактически США не только ввели санкции против России, но и указали западным странам свое место, ограничив их экономическую и политическую независимость», — написал Кадыров в Instagram.

Также глава Чечни отметил, что «санкции бумерангом вернутся в Вашингтон, они приведут к расколу между США и их союзниками».