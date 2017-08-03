Санкции США начинают действовать против тех, кто их вводит, так прокомментировал глава «Роснефти» Игорь Сечин закон о новых ограничениях в адрес России, подписанный накануне американским президентом Дональдом Трампом. Компания будет минимизировать последствия санкций, добавил он.

«Даже президент США и тот сказал, что закон неправильный. Он возражает, но подписывает. Что тут можно добавить? Конечно, неправильный закон, они сами это всё понимают», — сказал Сечин во время общения с журналистами.

Он отметил, что компании Exxon был выписан штраф на сумму $2 млн за контакты с российской стороной. «То есть санкции начинают работать против тех, кто их вводит. Это позитивно», — заключил глава «Роснефти». Сечин пообещал, что позитивные последствия от новых ограничений можно будет увидеть «в течение ближайших четырех недель».