«Роснефть» объявила в пятницу о размещении бондов на общую сумму 266 млрд рублей, среди них облигации серии 001P-06 на 90 млрд рублей и серии 001Р-07 на 176 млрд рублей, сообщает компания.

Компания ранее не раскрывала объемов выпуска и провела сбор заявок для обоих выпусков за один час с 11.00 до 12.00. Размещение 10-летних бондов запланировано на 26 июля. Выпуск организован ВБРР и Sberbank CIB.

В данный момент в обращении имеются семь классических выпусков облигаций «Роснефти» на 90 млрд рублей и 31 выпуск биржевых облигаций на 1,805 трлн рублей. В прошлый раз «Роснефть» выпускала облигации в мае, разместив облигации 001Р-04 на 40 млрд рублей, ставка купонов составила 8,65% годовых. Также были выпущены бонды 001Р-05 на 15 млрд рублей.