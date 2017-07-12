Российская нефтекомпания «Роснефть» выиграла аукцион на Эргинское месторождение. За получение права на его разработку компания заплатила 20,71 млрд рублей, заявил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. Об этом пишет ТАСС.

«Право на разработку Эргинского месторождения по итогам аукциона получила «Роснефть». Размер разового платежа по итогам аукциона составил 20,71 млрд рублей. Всего было сделано 17 шагов», — сказал министр.