Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любая страна, столкнувшаяся с санкциями, будет отстаивать свои интересы и Россия — не исключение.

Он считает санкционную политику «недальновидной, незаконной и бесперспективной». По его мнению, все страны должны воспринимать с пониманием намерения государств защищать свои интересы.

«Все страны, которые столкнулись с таким беззаконием, намерены и будут отстаивать свои интересы. Это должно восприниматься с пониманием», — подчеркнул Песков.

Политик не стал комментировать заявление премьер-министра Дмитрия Медведева, считающего, что Вашингтон, ужесточив санкции, объявил России торговую войну. Песков посоветовал с этим вопросом обратиться к пресс-секретарю председателя правительства Наталье Тимаковой.

«То, что Россия будет отстаивать свои интересы, защищать свои интересы, это ни у кого не должно вызывать сомнений», — подчеркнул Песков.