Подписание закона о санкциях против России стало проявлением слабости со стороны президента США Дональда Трампа. У главы американского государства были другие варианты, однако он решил не конфликтовать с конгрессом, пишет в своем Facebook председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

«Новость же главным образом в том, что Трамп сдался. Из трех вариантов — пойти на конфронтацию с конгрессом (вето на закон), отказаться от его подписания («я не согласен, но ничего не могу сделать») и подписать — президент выбрал третий», — считает Косачев.

По мнению сенатора, теперь ответственность за последствия закона, ставшего новостью «скорее для внутренней политики США, нежели чем для внешней», лежит лично на Трампе. Перечисляя негативные для Америки последствия, Косачев отмечает, что перспективы урегулирование ситуации вокруг Ирана и КНДР выглядят теперь «очень мрачными», а в отношениях с Россией не остается шансов на конструктивное сотрудничество.

В среду Трамп подписал закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Позднее президент США сделал заявление, в котором признал, что документ содержит недостатки и противоречит конституции.