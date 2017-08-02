Вступивший в силу закон об ужесточении американских санкций против России содержит существенные недостатки, заявил президент США Дональд Трамп.

Продавивший это решение конгресс включил в закон «явно неконституционные меры», говорится в заявлении лидера США.

Ранее в среду Белый дом сообщил, что Трамп подписал закон.

Документ подписан ради «национального единства», пояснил президент.

Москва не стала дожидаться подписания закона Трампом и предприняла ответные меры после принятия документа в Сенате. Список контрсанкций в тот же день был передан послу Теффту.