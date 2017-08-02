Президент США Дональд Трамп раскритиковал новый закон об антироссийских санкциях. Заявление американского лидера распространила пресс-служба Белого дома.

По мнению Трампа, новый закон, ограничивая гибкость исполнительной власти, лишит США возможности заключать хорошие сделки. Кроме того, он приведет к еще большему сближению России, Китая и КНДР.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что ни он, ни президент Трамп «не в восторге» от новых санкций против России. Однако конгресс одобрил этот законопроект подавляющим большинством, и американский лидер поставит под ним подпись.

Президент США одобрил законопроект, подразумевающий ужесточение антироссийских санкций, в среду, 2 августа. Документ запрещает американскому бизнесу участвовать в энергопроектах, где доля России составляет не менее трети.