В пятницу в Лондоне стартует чемпионат мира по легкой атлетике. Формально он пройдет без российской команды, но с участием российских спортсменов. Это стало результатом длительного допингового скандала, начавшегося еще в декабре 2014 года. После исключения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в 2015 году из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) наши россияне, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, не смогли принять участие в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Однако в 2017 году 19 наших атлетов получили допуск к чемпионату мира в Лондоне в качестве нейтральных спортсменов. Таким образом, они смогут выступать только под нейтральным флагом, а в случае их побед на Олимпийском стадионе в столице Великобритании не будет звучать государственный гимн Российской Федерации.

— Нам всем высылали инструкции в соответствии с регламентом IAAF — мы внимательно всё изучили, чтобы не дать повод для санкций, — рассказала «Известиям» чемпионка Европы 2012 года в метании копья Вера Ребрик. — Сейчас мы с командой находимся в Новогорске и ждем вылета в Лондон. Конечно, обидно, что будем выступать не под российским флагом. Но как-нибудь переживем — все и так знают, что под нейтральным флагом выступают спортсмены России, и наши успехи станут успехами нашей родной страны.

Жительница Ялты, выступавшая до 2014 года за сборную Украины, а затем перешедшая в российскую команду после присоединения Крыма к России, затруднилась ответить, на какой результат рассчитывает в Лондоне, а также выразила надежду, что рядом с ней во время ЧМ сможет присутствовать ее личный тренер Ярослав Литвинов.

— Самое главное: показать хороший результат, — сказала Вера Ребрик. — А дальше будем смотреть. Пока не буду загадывать, что считать удачным для меня результатом — очень сложная и необычная была обстановка при подготовке к этому мировому первенству. Хочется, чтобы рядом со мной присутствовал мой тренер. Пока он ждет получения британской визы. Надеюсь, проблем с этим не будет.

Допинговый скандал вокруг российской легкой атлетики начался в декабре 2014 года, когда на немецком телеканале ARD журналист Хайо Зеппельт представил свой документальный фильм. В нем утверждалось, что наши спортсмены систематически употребляют запрещенные препараты. Спустя два месяца в отставку подал президент ВФЛА Валентин Балахничев. В августе 2015 года на мировом первенстве в Пекине Россия показала худший в своей истории результат, выиграв лишь два золота (Сергей Шубенков в беге на 110 м с барьерами и Мария Кучина (после замужества весной 2017 года — Ласицкене) в прыжках в высоту).

Летом 2015 года Зеппельт выпустил еще один фильм о российской легкой атлетике, после чего Всемирное антидопинговое агентство (WADA) создало комиссию по расследованию изложенных в фильме данных под руководством Ричарда Паунда. В ноябре 2015 года комиссия постановила лишить ВФЛА аккредитации на неопределенный срок — до выполнения ею критериев «дорожной карты» по «очищению» от допинговых историй. Контроль за исполнением был возложен на рабочую группу IAAF во главе с Руне Андерсоном. В конце июля 2017 года она в очередной раз продлила дисквалификацию ВФЛА.

— За последние полгода я уже сдала восемь внесоревновательных проб, — рассказала Вера Ребрик. — Пробы заказывала в IAAF. Я уже 10 лет состою в пуле тестирования, поэтому для меня всё это не в новинку. Всё проходило в штатном режиме.

По мнению главного тренера сборной России по легкой атлетике Юрия Борзаковского, несмотря на обстоятельства, у наших спортсменов есть шанс успешно выступить на чемпионате мира в Лондоне.

— Сейчас на соревнования аккредитовано 19 легкоатлетов и 12 сопровождающих лиц, — рассказал «Известиям» Юрий Борзаковский. — Не все еще оформили визы. Но если все 19 спортсменов доберутся до Лондона, у нас есть шанс на 6–7 медалей. Международные старты нынешнего года показали, что Россия по-прежнему конкурентоспособна в легкой атлетике.

Помимо Сергея Шубенкова, Марии Ласицкене и Веры Ребрик допуск на мировое первенство также получили Клавдия Афанасьева (спортивная ходьба), Виктор Бутенко (метание диска), Ирина Гордеева (прыжки в высоту), Илья Иванюк (прыжки в высоту), Дарья Клишина (прыжки в длину), Александр Лесной (толкание ядра), Сергей Литвинов (метание молота), Данил Лысенко (прыжки в высоту), Александр Меньков (прыжки в длину), Илья Мудров (прыжки с шестом), Ольга Муллина (прыжки с шестом), Валерий Пронкин (метание молота), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Алексей Сокирский (метание молота), Сергей Широбоков (спортивная ходьба), Илья Шкуренев (десятиборье).

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.

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