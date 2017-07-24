Информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Юлия Степанова не допущена Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ) к участию в чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет с 4 по 13 августа в Лондоне. Начальник отдела спортивных программ Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Орлова сообщила, что остальные 19 заявок россиян одобрены.

Заявки на участие в чемпионате мира двадцати россиян, в том числе Юлии Степановой, были отправлены в понедельник. Срок их приема истекает 24 июля в полночь по среднеевропейскому времени, пишет ТАСС.

Напомним, в декабре 2014 года Юлия Степанова и ее муж стали основными действующими лицами фильма немецкой телекомпании ARD. В нем утверждалось, что российские легкоатлеты принимали запрещенные препараты по указанию своих тренеров.

После расследования независимой комиссией ВАДА к участию в летних Олимпийских играх в Рио в 2016 году были не допущены практически все российские легкоатлеты.

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