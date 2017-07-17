Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли высоко оценил работу по реорганизации Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Он не исключил, что РУСАДА вернет свой статус после совета учредителей WADA, который пройдет в ноябре.

«Есть ряд очень хороших принятых мер, и мы будем наблюдать, как они будут воплощаться в жизнь. <...> Теперь важно посмотреть, как всё это будет воплощаться в жизнь, чтобы мы перешли от слов к делу. Я думаю, мы движемся в правильном направлении», — приводит слова Ниггли ТАСС.

По его словам, агентство должно сделать ряд организационных шагов, в частности, обучить руководящий состав. В ближайшие несколько месяцев будет проведен аудит РУСАДА, после которого и будет принято решение о статусе агентства.

«Мы надеемся, что РУСАДА станет хорошо организованным национальным агентством, которое сможет гарантировать хорошее и «чистое» проведение допинг-тестов», — резюмировал Ниггли.

РУСАДА лишили аккредитации в ноябре 2015 года после публикации доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда. Организацию признали не соответствующей кодексу WADA.