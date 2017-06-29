Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вернуло Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) полномочия по планированию и проведению тестирования спортсменов на предмет использования запрещенных препаратов. Совет учредителей WADA принял это решение, после того как исполняющий обязанности председателя наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев был окончательно утвержден в своей должности. Раннее его место занимала двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Елена Исинбаева.

Снятие ее с должности председателя было одним из условий восстановления в правах РУСАДА. По мнению WADA, факт выдвижения легкоатлетки Олимпийским комитетом России (ОКР) указывал на конфликт интересов. Международные инстанции требовали от председателя полной независимости от спортивных структур. При этом Елена Исинбаева осталась членом набсовета, что не противоречило условиям WADA.

— Мы достаточно долго вели переговоры с WADA по части выполнения предоставленной им «дорожной карты», выполнение которой было направленно на восстановление соответствия РУСАДА всем положениям всемирного международного антидопингового кодекса, — заявил «Известиям» первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков. — Все условия выполнены, поэтому РУСАДА получило полномочия проводить планирование и тестирование, но под контролем британского антидопингового агентства UKAD, которое будет главным экспертом в этой работе. Ожидаем, что к следующему заседанию Совета учредителей WADA, запланированному на ноябрь нынешнего года, РУСАДА будет полностью восстановлено в своих правах. Это позволит ему самостоятельно проводить расследования антидопинговых нарушений и тестирование спортсменов, в том числе во время проведения на территории России крупных спортивных соревнований.

Президент WADA Крейг Риди уже отметил прогресс в переговорах с российской стороной и поддержал ее стремление к защите прав «чистых» спортсменов.

— Решение WADA — это хороший знак, — сказал «Известиям» экс-начальник отдела антидопингового обеспечения Федерального агентства по физической культуре и спорту Николай Дурманов. — Отрадно, что решение этой проблемы идет без истерик и драматизации. Переговоры вышли в конструктивное русло, и уже нет той агрессии со стороны международных инстанций, которая была в начале этого скандала. Но об окончательном разрешении этой истории говорить рано, так как есть еще много технических аспектов. Восстановить в правах РУСАДА — это полдела. Сейчас интересно, как WADA видит ситуацию вокруг Московской антидопинговой лаборатории, когда и при каких обстоятельствах возможно возвращение ей аккредитации. Ведь без нее РУСАДА всё равно придется привлекать к анализу проб зарубежные центры. Неясно также, будут ли российские допинг-офицеры уполномочены проводить расследования фактов применения нашими спортсменами запрещенных препаратов или в этом аспекте также останется внешнее управление. Но внушает оптимизм, что за год до чемпионата мира по футболу во взаимоотношениях с международными организациями дело сдвинулось с мертвой точки.

Еще одной частью «дорожной карты» WADA стало решение проблемы допуска допинг-офицеров в закрытые города России. Ранее западные СМИ обвиняли наших спортсменов в том, что некоторые из них специально прописывались в населенных пунктах, въезд в которые находится под охраной военных, а офицерам WADA и РУСАДА надо было для проверки атлетов получить спецпропуска ФСБ. Теперь российским допинг-офицерам разрешено свободно приезжать туда с целью проверки спортсменов.

— На мой взгляд, проблема закрытых городов изначально была гипертрофирована западными медиа и использовалась всего лишь как повод для жестких санкций в отношении российских организаций, — отметил Николай Дурманов. — В других странах (например, США и Франции) даже не во все открытые города допускают представителей WADA. А в России есть только единичные случаи, когда элитные спортсмены живут в закрытых городах. И эту проблему можно разрешить в индивидуальном порядке, лично для каждого из них разрабатывая механизм, при выполнении которого WADA могло бы быть уверено в их открытости. Это абсолютно реализуемо в рамках российского законодательства, поэтому я не понимаю, почему наши, как нынче модно говорить, зарубежные партнеры сделали из этого большую проблему.

Напомним, РУСАДА лишилось аккредитации WADA в ноябре 2015 года после того, как комиссия Всемирного антидопингового агентства во главе с его основателем Ричардом Паундом опубликовала доклад, где обвинила российский спорт в систематическом навязывании своим легкоатлетам допинга и укрывательстве фактов его употребления. Помимо РУСАДА, также были дисквалифицированы анализировавшая большинство проб Московская антидопинговая лаборатория и Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).

— Важно понимать, что выдача аккредитации Московской антидопинговой лаборатории не станет автоматическим решением проблемы, — пояснил Николай Дурманов. — Полноценное восстановление лаборатории — это повторный набор штата квалифицированных специалистов, новое методическое обеспечение, учитывающее все изменения в антидопинговой системе и ее научной составляющей за последние два года. Всё это можно организовать, но процесс будет сложным технически и не быстрым. А нам очень важно успеть к футбольному чемпионату мира, на котором Московская лаборатория должна взять на себя громадную работу по тестированию участников.

По мнению Станислава Позднякова, весной назначенного руководителем российской делегации на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, решение WADA значительно увеличивает шансы наших спортсменов на поездку в Южную Корею.

— Еще накануне летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро МОК не скрывал, что возможность поездки в Пхенчхан будет во многом зависеть от процесса восстановления статуса РУСАДА, — пояснил Станислав Поздняков. — Поэтому нынешние шаги нашей стороны и WADA значительно увеличивают шансы нашей сборной поехать в Корею в полном составе. И дают шансы нашим паралимпийцам отправиться туда.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года. Паралимпийские игры состоятся там же с 9 по 18 марта 2018 года.

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