В конце июля овощи на прилавках магазинов впервые в этом году перестали дорожать, и цены пошли вниз. По данным единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), 1 кг капусты теперь стоит в среднем 34,46 рубля, что меньше июньской цены в 1,5 раза. На 21,8% подешевел и картофель. Специалисты утверждают, что овощи не будут дорожать до конца сентября, а выгоднее всего приобрести эту продукцию можно будет примерно через месяц.

Средние потребительские цены на овощи в июле начали снижаться, следует из данных ЕМИСС, с которыми ознакомились «Известия». По состоянию на 24 июля свежая белокочанная капуста за месяц подешевела на 34,4% — с 52,53 рубля до 34,46 рубля. На 21,8% выгоднее, чем в июне, можно приобрести и картофель: за 1 кг в среднем придется заплатить 35,22 рубля. На 15,3% снизились цены на томаты — со 115,97 рубля в июне до 98,23 рубля в июле. Подешевели и огурцы: в конце июля 1 кг стоил 70,2 рубля, что на 10,2% меньше, чем в конце июня.

В пресс-службе Минсельхоза отметили, что традиционно «пик цен на овощи приходится на май, когда отечественная продукция в дефиците, а объемы импортной продукции достигают максимума». Затем начиная с июня цены начинают снижаться.

— В связи с погодными условиями в текущем году произошло смещение, и овощи не дешевели до конца июня, — рассказали «Известиям» в Минсельхозе. — Для минимизации сезонных колебаний цен министерство реализует программу по модернизации имеющихся и строительству новых овощехранилищ. Это позволит потребителям на протяжении года использовать отечественную сельхозпродукцию.

Ранее «Известия» сообщали, что в июне ведомством был зафиксирован значительный рост цен на овощи. По состоянию на 19 июня белокочанная капуста тогда подорожала на 73,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, картофель — на 56,6%, репчатый лук — на 28,3%, а морковь — на 8,6%. В ведомстве объяснили, что такая тенденция имеет «ярко выраженный сезонный характер» и связана с неблагоприятными погодными условиями (причем не только на территории России).

Производители и продавцы овощей также подтвердили, что в конце июля овощи стали дешевле. Так, исполнительный директор Плодоовощного союза Михаил Глушков сообщил «Известиям», что подобное падение цен можно ожидать каждый год.

— На рынок поступают отечественные товары, что, само собой, способствует удешевлению продукции. В этом году весна была запоздалая, поэтому снижение цен началось на одну-две недели позже, чем обычно, — пояснил эксперт.

По его словам, овощи не будут дорожать до конца сентября, а дешевле всего они будут стоить в начале осени.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет «Ашан», «Атак», «Биллу», «Пятерочку» и др.) Илья Ломакин-Румянцев также заметил, что в июле цены на овощи, как правило, падают.

— В мае и начале июня эта продукция очень дорога, а потом ситуация меняется. На прилавки попадают помидоры и огурцы, выросшие на российском юге, и все дешевеет. А в августе–сентябре и другие регионы России начнут активно собирать урожай. Поэтому цены еще снизятся, — заявил Илья Ломакин-Румянцев «Известиям».

В пресс-службе ГК «Дикси» также подтвердили, что овощная продукция значительно подешевела.

— Средняя розничная цена на всю овощную группу в наших магазинах в июле по сравнению с июнем существенно снизилась — с 58,9 рубля до 52,58 рубля за килограмм, — рассказал «Известиям» директор по работе со СМИ ГК «Дикси» Владимир Русанов.

Ранее подорожание овощей провоцировало значительный рост стоимости минимального набора продуктов питания. Как сообщали «Известия», в июне она была почти на 15% больше соответствующего показателя прошлого года.