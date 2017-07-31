В 2017 году число молодых украинцев, желающих получить высшее образование в России, выросло более чем на треть по сравнению с предыдущим годом. Речь идет о бюджетных квотах, выделяемых по линии Минобрнауки и Россотрудничества , в пресс-службе которого «Известиям» и предоставили эту статистику. Как рассказали собеседники «Известий», знакомые с процессом отбора абитуриентов, лишь 10–15% украинских студентов после получения диплома возвращаются домой. Эксперты полагают: несмотря на непрерывно раскручивающуюся антироссийскую пропаганду, молодые люди не готовы прекращать контакты с Россией , а многие даже связывают с ней свое будущее.

На 2017/18 учебный год для граждан Украины на бюджетные места в российских вузах по линии Россотрудничества выделено 474 квоты. В пресс-службе агентства «Известиям» пояснили, что в 2018 году эта цифра может быть увеличена еще на 50 мест , так как число желающих почти в три раза превышает предложение. На данный момент заявки на зарезервированные места уже подали 1328 молодых украинцев. В прошлом году стремящихся за знаниями в Россию было 889 человек. Таким образом, несмотря на мощную антироссийскую пропаганду, число тех, кто хотел бы получить российский диплом о высшем образовании, увеличилось примерно на 33%.

Процедура отбора проходит в несколько этапов. Первый проходит в стране заявителя — на базе Российского центра науки и культуры или посольства. А затем уже сами вузы определяют победителей.

— Казалось бы, когда власти в Киеве целенаправленно формируют в украинском обществе негативный образ России, молодежь, по идее, должна отвернуться. Однако, как показывает статистика, интерес к российскому образованию не только не падает, но, напротив, растет. Любопытно, что большинство из поступивших в российские вузы украинцев после защиты диплома не возвращаются на родину, — сказал «Известиям» собеседник, знакомый с процессом отбора украинских абитуриентов.

Другой источник «Известий» в российских дипломатических кругах пояснил, что после 2014 года вырос процент украинских студентов, которые после выпуска из российских вузов предпочитают не возвращаться на Украину, а искать работу в России. По его словам, еще в 2013 году на родину, как правило, возвращались более 25% выпускников, а сейчас этот показатель снизился до 10–15%. Собеседник уточнил, что эти данные оценочные, однако динамику вполне демонстрируют.

При этом схожую статистику привел в интервью немецкой Deutsche Welle директор украинского центра карьерного развития Stud-Point Владимир Швец. По его словам, «трое из пяти украинских студентов с дипломом бакалавра ищут за границей возможность получить диплом магистра». Он отметил, говоря об украинцах, обучающихся за рубежом в целом, что сейчас «возвращаются домой не больше 20%».

Есть два объяснения, почему, несмотря на все сложности в отношениях Москвы и Киева, молодые украинцы по-прежнему едут учиться в Россию , считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

— Во-первых, украинское общество расколото, и, в частности, по отношению к России. Русофобия активно насаждается властями, но эти цифры в очередной раз подтверждают: далеко не на всех она воздействует. На Украине сохраняется много людей, которые считают Россию желанным партнером. Поэтому для меня эта тенденция подтверждает то, что Украина далеко не на 100% стоит на антироссийских позициях. А вторая причина: российское образование в высшей степени качественно и конкурентоспособно . Для многих украинцев диплом российского вуза является реальным инструментом продвижения вперед, определения своей судьбы по максимально, а не минимально возможному сценарию, — подчеркнул в беседе с «Известиями» Константин Косачев.

По мнению председателя комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова, бюджетные квоты для украинцев надо увеличивать, так как их желание приезжать за знаниями в Россию помогает сохранять связи между странами, которые власти в Киеве активно пытаются прервать.

— Увеличение квот — совершенно правильная политика. Мы должны помогать украинцам, желающим поступить на бюджетные места в России. Они едут сюда не только потому, что тянутся к России, но и потому, что на Украине фактически запрещен русский язык для официального употребления и уж тем более для обучения в вузах. Что еще делать людям, которые всю жизнь учились на русском? — сказал «Известиям» Леонид Калашников.