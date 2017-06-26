Предоставление русскому языку статуса государственного поддержала треть граждан Украины. Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы «Рейтинг».

Большинство украинцев, выступивших за введение такой меры, проживают на востоке и юге страны. По данным социологов, на Украине в течение последних двух лет зафиксирован рост поддержки предоставления русскому языку статуса государственного. Таким образом, за это выступили 30% респондентов, еще 7% опрошенных не определились с ответом, сообщает телеканал «Звезда». Голосование проводилось с 22 по 31 мая, в нем приняли участие 3 тыс. жителей Украины в возрасте от 18 лет.