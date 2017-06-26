Треть украинцев поддержала государственный статус русского языка
Предоставление русскому языку статуса государственного поддержала треть граждан Украины. Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы «Рейтинг».
Большинство украинцев, выступивших за введение такой меры, проживают на востоке и юге страны. По данным социологов, на Украине в течение последних двух лет зафиксирован рост поддержки предоставления русскому языку статуса государственного. Таким образом, за это выступили 30% респондентов, еще 7% опрошенных не определились с ответом, сообщает телеканал «Звезда». Голосование проводилось с 22 по 31 мая, в нем приняли участие 3 тыс. жителей Украины в возрасте от 18 лет.