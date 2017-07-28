Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Главе государства доложили о высоком туристическом сезоне в Крыму: на сегодняшний день на полуострове уже отдохнули 2 млн 300 тыс. человек, а средняя цена одного дня отдыха в местных санаториях составила 3064 рубля (в нее входит размещение, проживание и лечение). Еще одной темой мероприятия стала безопасность на российских дорогах. Глава государства поручил провести мероприятия, которые позволят снизить число дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом.

Прежде чем затронуть тему безопасности на дорогах, Владимир Путин попросил руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова рассказать о ситуации в туристической отрасли, в частности, на Черноморском побережье и в Крыму.

— У нас, насколько я понимаю, несмотря на то, что открылись туристические направления, которые в прошлом году эффективно задействованы не были, тем не менее хорошая ситуация с заполнением наших курортов, — заметил президент.

Олег Сафронов подтвердил положительную динамику в этой сфере цифрами. Так, несмотря на «резко возросший уровень конкуренции и неблагоприятные начальные погодные условия», количество уже отдохнувших в Крыму на сегодня составляет более 2 млн 300 тыс. человек.

— На полуостров массово приезжают граждане из соседней Украины, хотя у них, к сожалению, нередко возникают проблемы с этим. Связано это с тем, что с украинской стороны существуют проблемы, — заметил Олег Сафронов.

Количество санаторно-курортных учреждений в Крыму этим летом увеличилось на 24% процента (в прошлом году было 482 санатория и гостиницы, сейчас уже 597). Одно из важных направлений работы — повышение доступности и качества отдыха на полуострове.

— Средняя цена отдыха в летний период 2017 года в санаторно-курортной отрасли у нас составляет 3064 рубля, причем в эту цену входит и размещение, и проживание, и, что самое главное, полноценное лечение. В среднем размещение в гостинице — 3200 рублей, это тоже, в общем, достаточно доступные цены, — заявил глава Федерального агентства по туризму.

С июля туристы, которые приезжают в Крым, могут приобрести карту гостя Крыма и Севастополя. Карта позволяет туристам посещать более 200 музеев и получать скидки при посещении кафе, ресторанов и при размещении в гостинице.

— Это может существенно сократить затраты на отдых в Крыму, до 30% в разных местах, — сообщил Олег Сафронов, добавив, что в этом году в Крыму стало больше самостоятельных туристов. 47% отдыхающих организовали турпоездку сами, 30% — воспользовались услугами туроператорского сообщества. Крым является также очень популярным местом для семейного отдыха, 44% приехали с семьями. И что самое главное (мы проводим социологические исследования, спрашиваем туристов, как они отдохнули, насколько они довольны отдыхом) — 85% сказали, что довольны, что отдохнули хорошо и готовы вернуться.

Выслушав доклад, российский лидер попросил министра внутренних дел Владимира Колокольцева сообщить последние данные по числу ДТП на дорогах и ситуации в сфере безопасности в целом. Сам президент заметил, что за последние пять лет число аварий сократилось на четверть, однако ДТП со смертельным исходом всё еще очень много.

Глава МВД сообщил, что меры, которые принимает министерство, позволили сократить число погибших в автоавариях с 2012 по 2016 год на 27% — это 7 тыс. жизней.

— Основная доля погибших на дорогах зависит от состояния самих дорог. Там, где есть разделители, исключен выезд на встречную полосу движения и, соответственно, резко сокращается количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с гибелью людей, — сказал Владимир Колокольцев.

Однако Владимир Путин заметил, что значительное число автокатастроф со смертельным исходом происходит из-за вождения в нетрезвом виде.

— В основном ДТП с тяжелыми последствиями происходят на междугородных трассах, межрегиональных трассах, и причинами являются превышение скоростного режима и выезд на сторону встречного движения: вот две основные причины, — заявил глава государства. — Естественно, алкоголь еще, алкогольное опьянение или наркотическое опьянение. С этим нужно повнимательнее и построже, в рамках, разумеется, действующих правил, нормативной базы и законов.

О состоянии автомобильных дорог президент попросил рассказать министра транспорта Максима Соколова. По словам главы ведомства, к концу этого года 80% федеральных трасс будут приведены в нормативное состояние.

— Большое внимание уделяется и установке барьерных ограждений различных типов. Сегодня уже зона покрытия составляет примерно 40%, то есть 20 тыс. км барьерных ограждений на федеральных дорогах. И анализ аварийности на таких участках подтверждает слова Владимира Александровича (Колокольцева), там снижение количества столкновений до 90% по предыдущему году. Что касается освещенности, то на федеральных дорогах уже 7,5 тыс. км трасс освещено, и мы продолжаем эти работы, — доложил Максим Соколов.

Президент заметил, что «цифры — это, конечно, хорошее дело», однако важно, «чтобы еще и качество обеспечили».

Министр заверил, что качество дорог также на контроле ведомства.