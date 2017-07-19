В Государственной думе депутаты приняли в третьем чтении законопроект, предусматривающий упрощенную систему получения российского гражданства и вида на жительство гражданами Украины.

Украинцы, желающие получить гражданство РФ, должны будут подписать заявление об отказе от украинского гражданства, одна копия остается в миграционной службе РФ, вторая — направляется на Украину. Закон вступит в силу 1 сентября 2017 года.

Кроме того, документ позволяет отменить решения о приобретении гражданства РФ для лиц, осужденных за терроризм и экстремизм.

В процедуру получения российского гражданства внесли еще одно изменение. Теперь получить паспорт гражданина РФ можно будет только после принесения присяги.