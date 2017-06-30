Согласно статистике, менее 10% украинцев посетили Россию за последние три года. Социологический опрос был проведен украинским Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Центром имени Разумкова.

Уточняется, что, согласно другому опросу, к 14% украинцев, которые приняли участие в опросе, приезжали знакомые из России.

Специалистами центра были опрошены жители всей Украины, кроме районов Донбасса. Всего в опросе приняло участие 2018 совершеннолетних жителей. В обоих опросах количество воздержавшихся составило менее 1%.

Ранее в украинском парламенте предложили ввести визовый режим с Россией. Кремль заявил о применении принципа взаимности в данном вопросе.