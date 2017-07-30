Сегодня в России отмечают День Военно-Морского Флота, согласно указу президента РФ Владимира Путина.

Торжественные парады в честь праздника пройдут сразу в нескольких городах России, в частности, в Севастополе, Североморске, Владивостоке, Балтийске и Астрахани.

В Североморске пройдет военно-спортивный праздник, отмечает агентство «РИА Новости». В параде кораблей Северного флота можно будет увидеть надводные корабли и подводные лодки, в том числе тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота советского союза Кузнецов», ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Верхотурье», а также атомный подводный ракетный крейсер «Орел».

В Балтийске в честь дня ВМФ запланирован не только парад, но и водно-спортивный праздник. В Калининграде состоится патриотическая акция «Есть такая профессия — Родину защищать!» и выставка современной военной техники. Всего в торжествах в главной морской базе Балтийского флота будет задействовано около 30 единиц морской боевой техники.

На Дальнем Востоке военно-морские парады пройдут в Хабаровске, на Камчатке и в главной базе Тихоокеанского флота, Владивостоке. Командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц выступит с речью на гвардейском ракетном крейсере «Варяг».

Главный парад, в котором примет участие президент Российской Федерации Владимир Путин, состоится в Санкт-Петербурге. В нем будет задействовано около 40 боевых кораблей и подводных лодок, а также 40 единиц авиации. Жители и гости Петербурга увидят тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской». На праздник приедут ветераны ВМФ. На Дворцовой площади, в центре Петербурга, состоится праздничный концерт с участием российских музыкальных звезд.

Кроме того, парад в честь Дня ВМФ впервые состоится в Сирийском городе Тартусе, в котором примут участие корабли и вспомогательные суда, а также личный состав с военной техникой.

Все торжественные мероприятия, которые пройдут во всех главных базах флотов и флотилий, будут объединены с помощью телемоста. Как сообщил «Известиям бывший замглавкома ВМФ адмирал Игорь Касатонов, морские парады такого уровня проводились лишь на 50-летие Победы и на 300-летие Военно-морского флота.