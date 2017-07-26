В ходе проведения Главного морского парада в Санкт-Петербурге, посвященного Дню Военно-морского флота, российское военное ведомство организует специальный телемост. Он свяжет главные базы Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов и Каспийской военной флотилии, где также будут проходить торжественные мероприятия. Канал связи будет налажен и с российской военно-морской базой в сирийском Тартусе. Там тоже пройдет парад, посвященный Дню ВМФ. Обычно в подобных парадах принимает участие Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин. Не исключено, что и в этот раз он лично поздравит военных моряков с помощью телемоста.

По словам экспертов, нынешние масштабные торжества, посвященные Дню ВМФ, — это знак высокого доверия флоту и признания заслуг военных моряков.

Как рассказали «Известиям» в Главном штабе Военно-морского флота, 30 июля морские парады начнутся одновременно в 10 часов утра по московскому времени во всех главных базах флотов и флотилий: Севастополе, Североморске, Владивостоке и Астрахани. Телевизионный же мост в режиме реального времени свяжет их в единое мероприятие.

По данным «Известий», к трансляции присоединится и военно-морская база в сирийском Тартусе. Там также пройдет парад, в котором примут участие не только боевые корабли и вспомогательные суда, но и личный состав с военной техникой. В настоящее время в Средиземном море находятся фрегат "Адмирал Эссен" и сторожевой корабль "Пытливый".

Ожидается, что с помощью телемоста всех участников торжественных мероприятий поздравит лично президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий» об участии главы государства в праздновании Дня ВМФ, не стал раскрывать детали графика Владимира Путина. Но стоит отметить, что президент последние годы регулярно присутствует на Дне ВМФ. В частности, в прошлом году Верховный главнокомандующий принял военно-морской парад, который также прошел в Санкт-Петербурге.

— Морские парады такого уровня проводились на 50-летие Победы и 300-летие Военно-морского флота, — рассказал «Известиям» бывший замглавкома ВМФ адмирал Игорь Касатонов. — Проведение третьего в истории Главного морского парада в Санкт-Петербурге и ожидающееся участие в нем первого лица государства — это знак высокого доверия флоту. Кстати, он не первый раз присутствует на таких мероприятиях. За время своего президентства он посетил на День ВМФ несколько флотов. Всё это — большая система, которая повышает авторитет флота на государственном уровне. А на международном уровне его повышают реальные дела. Это обеспечение защиты нашего Заполярья, Крыма и действия в Восточном Средиземноморье. В последнее время мы демонстрируем Андреевский флаг от Европы до Центральной Америки и Китая.

Впервые столь масштабный парад в советское время был организован в 1957 году. Руководил им маршал Георгий Жуков. Специально для участия в торжестве военачальнику был сшит белый парадный мундир. Тогда в Ленинград пришли корабли трех флотов: артиллерийские крейсеры «Александр Невский» — с Северного, «Михаил Кутузов» — с Черноморского и «Октябрьская революция» — с Балтийского.

В нынешнем Главном морском параде, который пройдет в Санкт-Петербурге, примет участие более 60 кораблей, катеров и судов обеспечения из состава всех четырех военных флотов. В частности, с Северного флота в Балтийское море придут тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и стратегический подводный ракетоносец «Дмитрий Донской».

В воздушной части торжественного мероприятия будут задействованы десятки самолетов и вертолетов. Помимо истребителей и бомбардировщиков, в небе Санкт-Петербурга пролетят базирующиеся на Камчатке тяжелые перехватчики МиГ-31, четырехмоторные противолодочные Ту-142 и стратегические воздушные ретрансляторы Ту-142МР. Специально для участников парада будет выпущена памятная медаль.