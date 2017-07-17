В военно-морском параде, который состоится в Санкт-Петербурге в День ВМФ, 30 июля, будут задействованы боевые корабли Северного флота. В частности, в параде примут участие атомные крейсеры «Петр Великий» и «Дмитрий Донской», сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Утром в понедельник, сообщает ведомство, «самые большие в мире боевые ударные корабли с ядерной энергетической установкой» начали межфлотский переход с Северного на Балтийский флот. Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и тяжелый ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» вышли из Североморска.

Также в параде примут участие корабли «Маршал Устинов», «Вице-адмирал Кулаков», 28 самолетов и вертолетов.

В июне крейсеры «Петр Великий» и «Маршал Устинов» были задействованы на учениях в Баренцевом море, экипажи кораблей провели артиллерийские стрельбы по морским целям.