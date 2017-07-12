Водолазы Северного флота впервые подняли сразу два танка «Шерман» из трюма затонувшего во время Великой Отечественной войны транспортного судна «Томас Дональдсон». Об этом написал в соцсетях один из участников экспедиции, передает ИА «Би-порт».

Судно находится в территориальных водах России на 55-метровой глубине. Операция по подъему исторических артефактов проводилась в ходе специальных учений сил аварийно-спасательного отряда флота. Для исследования использовались телеуправляемые подводные аппараты «Пантера+» и «Тайгер».

«Томас Дональдсон» следовал в составе конвоя вокруг Европы в Мурманск в марте 1945 года. Не дойдя до порта всего несколько миль, американский конвой попал в ловушку немецких подводников, был подбит торпедой и затонул. Место крушения удалось обнаружить 12 лет назад.