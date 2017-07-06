В Североморске началась подготовка к командным соревнованиям «Заполярный рубеж». Аналог популярной «Гонки героев» проведут военнослужащие Северного флота, принять участие в них смогут все желающие старше 18 лет и без медицинских противопоказаний.

Мероприятие состоится в Загородном парке накануне празднования Дня Военно-Морского флота России. Маршрут длиной 7 км включает более 20 естественных и искусственных препятствий с постепенным увеличением сложности. Командам предстоит одолеть восхождения, спуски, водные переправы и заболоченные участки, веревочные городки, стены, трамплины, пишет ИА «Би-порт».

Первая подобная гонка прошла в 2016 году. Соревновались 49 команд, победителем стал коллектив 45 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота.