Министерство обороны РФ выпустит специальную памятную медаль, которой наградят участников главного морского парада в День Военно-морского флота. Об этом «Известиям» рассказали в штабе ВМФ.

Парад состоится во второй раз в истории страны и получит статус общероссийского. Ожидается, что по своему масштабу мероприятие будет сопоставимо только с парадом Победы в Москве.

Главный парад проведут в акватории Санкт-Петербурга и Кронштадте в последнее воскресенье июля. В празднике примут участие более 60 кораблей, катеров и судов обеспечения, а также десятки самолетов и вертолетов морской авиации.

«Впервые в истории в параде примет участие самый большой в мире атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения ТК-208 «Дмитрий Донской», — рассказал «Известиям» председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ капитан первого ранга Игорь Курдин.

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Военно-морской флот получит главный парад