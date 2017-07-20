Минобороны запустило онлайн-проект о главном военно-морском параде
Оборонное ведомство России запустило масштабный мультимедийный онлайн-проект, посвященный главному военно-морскому параду, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.
Проект открывает вводная историческая рубрика, в которой размещены экспонаты из фонда Центрального военно-морского музея.
Историческая часть онлайн-проекта по случаю главного военно-морского парада доступна для интернет-пользователей с сегодняшнего дня. Расширенная версия будет запущена для посетителей в преддверии проведения главного военно-морского парада.
Напомним, главный военно-морской парад РФ пройдет в акватории Невы 30 июля.