Президент РФ Владимир Путин пригласил партнеров из стран балтийского региона принять участие в возрожденном Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Приглашение прозвучало на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

«Мы всех приглашаем полюбоваться, приглашаем в Петербург посмотреть, как он будет организован, как он пройдет. Готовы пригласить партнеров из стран региона поучаствовать в этом мероприятии и готовы сделать его совместным», — цитирует Путина ТАСС.

Российский лидер напомнил, что решение возродить Главный военно-морской парад было принято накануне.

«Уверяю вас, это не бряцание оружием. Это восстановление традиций, которым уже более ста лет. Такой парад и проводился раньше, может, в чуть меньшем масштабе, в День ВМФ России», — добавил Путин.

Указ президента о возрождении Главного военно-морского парада был опубликован 27 июля на официальном интернет-портале правовой информации. В документе отмечается, что мероприятие должно быть проведено «в ознаменование славных побед Военно-морского флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества».