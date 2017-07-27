Российский президент Владимир Путин распорядился провести Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Он состоится в День Военно-Морского Флота 30 июля, сообщается в указе, опубликованном в четверг, 27 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что мероприятие должно быть проведено в «ознаменование славных побед военно-морского флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества».

Ранее сообщалось, что в День Военно-Морского Флота Главный парад в Санкт-Петербурге и парад в сирийском Тартусе объединит телевизионная трансляция.