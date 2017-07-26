Минобороны (МО) России запустило интерактивное приложение с детальными данными о кораблях и авиации, которые примут участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Информация представлена на сайте специального проекта ведомства.

«Министерство России опубликовало онлайн-приложение о порядке прохождения боевых кораблей ВМФ в Санкт-Петербурге и Кронштадте в ходе Главного военно-морского парада, об их основных тактико-технических характеристиках и системах вооружения, которыми они оснащены. Для удобства пользователей элементы оснащения каждого корабля подсвечиваются на специально созданных виртуальных моделях», — говорится в сообщении МО.

Помимо этого, в приложении доступна инфографика с обзорами самолетов и вертолетов, задействованных в параде.

Также на сайте navyparade.mil.ru начал работу исторический раздел, посвященный знаменитым русским флотоводцам, мореплавателем, морским сражениям и первым российским кораблям.

Ранее Минобороны опубликовало рубрику с уникальными экспонатами из фонда Центрального военно-морского музея и документами из архива Военно-исторической библиотеки Генштаба ВС РФ. В числе них оказались страницы из первого Военно-морского устава Петра I с толкованием на современном русском языке.

Парад ВМФ состоится 30 июля в Санкт-Петербурге. В нем примут участие около 40 боевых кораблей и подводных лодок и 40 боевых машин авиации Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.