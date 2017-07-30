Посольство РФ прокомментировало заявление Тиллерсона о санкциях
Посольство России в США прокомментировало заявление американского госсекретаря Рекса Тиллерсона, касающееся расширения санкций в отношении РФ. Об этом сообщила пресс-служба посольства.
«В Вашингтоне так и не поняли, что методы давления и нажима в отношении России не работают и уж тем более санкциями не добиться улучшения отношений», — говорится в сообщении.
Ранее глава госдепа США Рекс Тиллерсон заявил, что результат голосования в конгрессе США по санкциям против России демонстрирует желание американцев увидеть шаги РФ по улучшению взаимоотношений с Вашингтоном.
Российский сенатор Алексей Пушков назвал данные слова демагогией.