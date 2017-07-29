Пушков назвал демагогией слова о дружеском характере санкций США
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал демагогией слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что санкции США против России способствуют укреплению отношений.
«Теперь ясно: все санкции США — против нас, Ирана, КНДР и других — это акты дружбы и укрепления отношений. Но кто поверит этой демагогии?» — написал сенатор в Twitter.
Он также сыронизировал, что сокращение дипломатического персонала США в РФ будет воспринято как дружеский сигнал.
«Наши ответные меры — тоже во имя дружбы. И будущие тоже», — отметил он.
Ранее Тиллерсон заявил, что считает итоги голосования по вопросу антироссийских санкций желанием американцев увидеть шаги Москвы для улучшения отношений с Вашингтоном.