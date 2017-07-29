Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал демагогией слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что санкции США против России способствуют укреплению отношений.

«Теперь ясно: все санкции США — против нас, Ирана, КНДР и других — это акты дружбы и укрепления отношений. Но кто поверит этой демагогии?» — написал сенатор в Twitter.

Теперь ясно: все санкции США - против нас, Ирана, КНДР и других - это акты дружбы и укрепления отношений. Но кто поверит этой демагогии ? — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 29, 2017

Он также сыронизировал, что сокращение дипломатического персонала США в РФ будет воспринято как дружеский сигнал.

«Наши ответные меры — тоже во имя дружбы. И будущие тоже», — отметил он.

Оказывается, санкции США - лишь ради улучшения отношений и дружбы с Россией! Так и наши ответные меры - тоже во имя дружбы. И будущие тоже. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) July 29, 2017

Ранее Тиллерсон заявил, что считает итоги голосования по вопросу антироссийских санкций желанием американцев увидеть шаги Москвы для улучшения отношений с Вашингтоном.