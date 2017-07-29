Госдеп США заявил, что Россия и КНР несут исключительную ответственность за возрастающую угрозу безопасности на Корейском полуострове в связи с последними действиями КНДР. Об этом говорится в официальном сообщении госсекретаря Рекса Тиллерсона, распространенном начальником пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт.

«Китай и Россия, как основные экономические пособники ядерной и баллистической программы Северной Кореи, несут исключительную и особую ответственность за возрастающую угрозу стабильности в регионе и в мире», — говорится в сообщении госсекретаря.

We will never accept a nuclear-armed #NorthKorea, nor will we abandon our allies in the region. pic.twitter.com/6oAhfehTwg — Heather Nauert (@statedeptspox) July 29, 2017

Вашингтон также призвал все страны выступить против действий руководства КНДР и ужесточить санкции ООН в отношении Северной Кореи. Кроме того, Рекс Тиллерсон подчеркнул, что США стремятся к мирной денуклеаризации Корейского полуострова, но никогда не признают за КНДР право владения ядерным оружием.