Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с осуждением нового ракетного пуска баллистической ракеты в Северной Корее. Об этом пишут «РИА Новости».

«Генеральный секретарь осуждает пуск еще одной баллистической ракеты потенциально межконтинентального радиуса КНДР 28 июля», — говорится в заявлении официального представителя генсека ООН.

Гутерриш также отметил, что новые ракетные испытания Пхеньяна нарушают резолюции Совета безопасности ООН.

Генеральный секретарь ООН призвал руководства КНДР и Южной Кореи снова открыть каналы связи, чтобы снизить напряженность на Корейском полуострове.

Ранее Северная Корея произвела ночной пуск баллистической ракеты по направлению к японскому острову Хоккайдо. Испытания производились в провинции КНДР на границе с Китаем.