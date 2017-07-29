Президент США Дональд Трамп заявил о готовности властей страны принять все возможные меры, чтобы защитить себя и союзников после очередного запуска северокорейской баллистической ракеты. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

«США предпримут все необходимые шаги, чтобы обеспечить безопасность американской территории и защитить наших союзников в регионе», — подчеркивает американский лидер.

Он также заявил, что Вашингтон осуждает «очередной авантюрный и опасный шаг северокорейского режима» и отвергает заявление Пхеньяна о том, что эти испытания якобы обеспечивают безопасность республики.

«В действительности они имеют обратный эффект. Угрожая миру, это оружие и испытания приводят к дальнейшей изоляции Северной Кореи, ослабляют ее экономику и вызывают лишения у народа», — заключил Дональд Трамп.

КНДР провела очередное испытание баллистической ракеты в ночь на субботу (между 17:00 и 18:00 вечера пятницы по московскому времени). Пуск был осуществлен из горной провинции Чагандо в сторону острова Хоккайдо в Японском море.