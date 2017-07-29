Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает итоги голосования по вопросу антироссийских санкций желанием американцев увидеть шаги Москвы для улучшения отношений с Вашингтоном.

Об этом говорится в официальном заявлении Госдепа США, опубликованном в субботу, 29 июля.

«Почти единогласное голосование по законопроекту о санкциях в конгрессе выражает сильное желание американцев увидеть шаги России по улучшению отношений с США», — отмечается в тексте.

В Госдепе отметили, что надеются на продолжение сотрудничества двух стран по крупнейшим мировым вопросам.