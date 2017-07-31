Очередной тур Российской футбольной премьер-лиги не обойдется без громкой афиши. На «Открытие Арене» сойдутся два претендента на золото в нынешнем первенстве — «Спартак» и «Краснодар». Команды по-разному начали сезон, но для обоих коллективов грядущая игра станет крайне важной и во многом определяющей.

Действующий чемпион страны — московский «Спартак» — потерял уже четыре очка, сыграв вничью с «Динамо» (2:2) и «Уфой» (0:0). Обе игры прошли на выезде. Теперь красно-белые постараются прервать безвыигрышную серию в первом домашнем матче.

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой заявил «Известиям», что неудачи москвичей являются стечением обстоятельств.

— «Спартак» дважды оступился на старте, и теперь им нужно побеждать, — сказал «Известиям» Александр Мостовой. — В их пользу — то, что они играют на домашнем стадионе. А также то, что у «Краснодара» недавно был матч в Лиге Европы. Они будут измотаны, чем и воспользуется коллектив Массимо Карреры. Да и в целом я не разделяю упаднических настроений по отношению к красно-белым. Им не повезло в первых двух турах, но они были лучше соперников, а мяч просто не шел в ворота.

Прославленный форвард «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что игра с «Краснодаром» может стать ключевой в этом сезоне.

— У «Спартака» будет матч за собственное выживание после двух неудачных игр, — заявил «Известиям» Валерий Рейнгольд. — Сейчас команду со всех сторон поливают грязью в СМИ, но, на мой взгляд, у нее нет катастрофических проблем. Они играли два матча на выезде, не считая игры с «Локомотивом» в Суперкубке России. Да, мне возразят, что матч в Химках с «Динамо» за выезд не считается, но у красно-белых успех прошлого сезона во многом был основан на поддержке болельщиков и особой ауре арены в Тушино, которой нет на других московских стадионах. Поэтому даже дерби являются для «Спартака» в полной мере выездными встречами. Ну а про «Уфу» и говорить не стоит: там боевая команда, с которой всем будет непросто. При этом команда Карреры явно не добрала очков. Один из двух этих матчей надо было выиграть.

По мнению Валерия Рейнгольда, «Спартак», как и другие клубы РФПЛ, еще прибавит в игре в следующих турах.

— Все команды РФПЛ по первым матчам пока недобирают физически, — добавил он. — Они приехали со сборов не в лучшем состоянии. Пока нет легкости, ведь на сборах футболисты прошли через трехразовые тренировки. Легкость в действиях команд появится где-то через три тура. Пока же команды играют на морально-волевых качествах.

Старт «Краснодара» же, напротив, получился очень удачным. «Быки» переиграли казанский «Рубин» (2:1) в их первом матче под руководством Курбана Бердыева, а также обыграли дебютантов лиги — «Тосно» (2:0). Помимо этого «горожане» удачно начали свой еврокубковый путь в Лиге Европы. В первом матче квалификации второго по престижности клубного турнира подопечные Игоря Шалимова оказались сильнее датского «Люнгбю».

— «Краснодар» на старте выглядит очень уверенно и стабильно, — отметил Александр Мостовой. — У них неплохой подбор исполнителей, несмотря на уход нескольких опытных игроков. Правда, пока непонятно, как скажется на их игре плотный график. В матче со «Спартаком» многое будет зависит от того, кто именно выйдет в старте у «горожан».

Отметим, что на восстановление после матча с «Люнгбю» и подготовку к игре со «Спартаком» у «Краснодара» было всего три дня.

— В обоих стартовых матчах чемпионата России «Краснодар» сыграл прилично, можно поздравить команду с отличным началом сезона, — сказал «Известиям» Валерий Рейнгольд. — Думаю, и матч Лиги Европы не повлияет на готовность команды Шалимова к игре с красно-белыми. У «Краснодара» хороший состав и приличный бюджет. При этом играет не 11 человек — есть обойма в 20 игроков хорошего уровня. Наверняка тренер сумеет грамотно распределить нагрузку и против «Спартака» «Краснодар» выйдет полностью готовым.

Встреча «Спартака» и «Краснодара» пройдет сегодня, 31 июля, начало в 19.30 по московскому времени.

Стоит отметить, что в третьем туре «Ахмат» обыграл «Динамо» (2:0) и вышел на первое место в РФПЛ с 9 очками из 9 возможных (и 0 пропущенных голов). «Рубин» оказался сильнее «Арсенала» (2:1), и это первая победа Курбана Бердыева после возвращения в Казань. ЦСКА обыграл хабаровский СКА (2:0) — хабаровский клуб уступил в трех стартовых турах РФПЛ. «Уфа» в двух первых турах также выходила на ноль, но в матче с «Уралом» голкипер Александр Беленов прервал свою «сухую» серию (1:1).

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