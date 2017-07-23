Действующий чемпион России «Спартак» в матче второго тура РФПЛ не сумел переиграть «Уфу». Встреча завершилась нулевой ничьей.

С первых минут «Спартак» взял мяч под свой контроль и стал планомерно осаждать ворота хозяев поля. Постепенно уфимцы выровняли игру и имели несколько неплохих моментов, чтобы открыть счет в матче.

Во втором тайме москвичи безраздельно владели преимуществом, раз за разом угрожая воротам Александра Беленова. Голкипер действовал уверенно, а футболистов «Спартака» подводила точность.

В концовке матча «Спартак» устроил штурм ворот хозяев поля, пытаясь вырвать победу, однако счет остался неизменным.

В первом туре первенства России «Спартак» встречался с московским «Динамо». Красно-белые упустили победу в концовке матча — 2:2. «Уфа», в свою очередь, на выезде с минимальным счетом одолела «Тосно» (0:1).

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