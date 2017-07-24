Капитан «Спартака» Денис Глушаков по новому соглашению с клубом хочет получать €3 млн в год. В настоящее время зарплата 30-летнего игрока сборной России составляет €2,5 млн.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», клуб, в свою очередь, не хочет продлевать контракт капитана красно-белых на его условиях. Отмечается, что соглашение, предусматривающее функцию продления еще на один год, истекает летом 2019 года.

Денис Глушаков играет в «Спартаке» с лета 2013 года, перейдя в клуб из «Локомотива». В составе красно-белых он провел 117 матчей и забил 15 голов. Кроме того, Глушаков в составе команды выиграл минувший чемпионат страны, а на старте текущего стал обладателем Суперкубка России.